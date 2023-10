Trecho da BR-324 é interditado após caçamba derrubar passarela; vídeo

Uma caçamba derrubou parte de uma passarela, na noite deste sábado, 7, ao trafegar pela BR-324. A parte da estrutura do equipamento, no sentido Feira/Salvador ficou totalmente destruída. A passarela fica localizada no distrito Bessa, em Conceição do Jacuípe.

O veículo foi apreendido e o motorista foi conduzido para delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com a Via Bahia, a rodovia foi interditada nos dois sentidos e o trânsito flui pela via marginal. Não houve feridos.

Veja vídeo:

Reprodução | Redes Sociais