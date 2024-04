Trecho de rodovia na região de Itapebi cede e é interditado | A TARDE

Um trecho da pista que liga a rodovia BA-275 à cidade de Itapebi, no sul baiano, cedeu na terça-feira, 16, devido as fortes chuvas que atingem a região. Parte da via foi interditada e os veículos trafegam apenas pela metade da pista.

Ao g1 Bahia, o prefeito de Itapebi, Juarez da Silva Oliveira, informou que na quinta-feira, 18, vai realizar uma obra emergencial até que a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) - por ser uma rodovia estadual - realize a revitalização total.

No entanto, a equipe técnica da Seinfra esteve no local, realizou inspeção na via e verificou que o trecho em questão não está na BA-275 e não pertence à malha rodoviária estadual sob a responsabilidade do órgão. O órgão disse ainda que entrará em contato com a prefeitura de Itapebi e vai dar o apoio necessário para a solução do problema.