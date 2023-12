Três apostas da Bahia acertam a quina da Mega; confira as cidades | A TARDE

Três apostas na Bahia conseguiram acertar cinco dos seis números sorteados no concurso 2669 da Mega-Sena na noite de sábado, 16. Os sortudos, que fizeram suas apostas em Salvador, Eunápolis e Juazeiro, faturaram cerca de R$ 36.773,28 cada.

Os números sorteados foram: 04, 07, 16, 35, 46 e 54. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou direto para a Mega da Virada, com a bolada de R$ 550 milhões.

Em Salvador, a aposta vencedora veio da Lotérica Pernambués. Já em Eunápolis, da Loteria Santos Dumont. Na cidade de Juazeiro, o ganhador veio da Casa Lotérica Roça Nova.

Quem quiser tentar a sorte na virada para 2024 pode fazer as apostas até as 19h do dia do sorteio, que acontece no último dia do ano, nas Loterias da Caixa, site ou aplicativo.

A aposta simples custa R$5, mas aumenta conforme a quantidade de números escolhidos. Pela internet, o valor mínimo da aposta é de R$ 30 e o pagamento é realizado com cartão de crédito. Os correntistas da Caixa também podem apostar por meio do Internet Banking.

Para ser o próximo milionário, o apostador precisa acertar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível deixar o sistema escolher os números de forma aleatória ou jogar em forma de bolão.