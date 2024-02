Três foragidos são localizados por reconhecimento facial | A TARDE

Três foragidos da Justiça foram localizados e presos neste final de semana pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública. Com as vovas prisões já são 1.305 criminosos capturados com suporte da tecnologia, sendo 52 apenas este ano.

Os três homens presos eram procurados por homicídio, extorsão por meio de violência e não pagamento de pensão alimentícia. Os flagrantes ocorreram em Salvador, Camaçari e Feira de Santana.

Os criminosos foram detidos por equipes da Rondesp RMS, além das 59ª e 64ª Companhias Independentes da Polícia Militar. Os homens foram encaminhados à Polinter, onde os mandados foram cumpridos.