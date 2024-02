Três homens são presos com pistolas, colete balístico e 1 kg de drogas | A TARDE

Três homens foram presos com pistolas, munições, colete balístico e drogas na quarta-feira, 24, durante a Operação Relâmpago na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. A polícia também apreendeu um veículo na ação.



A operação foi desencadeada com o objetivo de aprofundar a investigação do desaparecimento de Ueslei Alves Santos em dezembro do ano passado. A apuração indicou o possível envolvimento de uma facção com o caso.

Com os suspeitos, foram apreendidos duas pistolas calibres 40 e 9mm, um adaptador que transforma a pistola em submetralhadora, colete balístico, munições, cerca de 1 kg de drogas, uma motocicleta, balanças, entre outros itens.