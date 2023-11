Trio executa homem e rouba TVs de casa em Feira de Santana | A TARDE

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira, 24, no município de Feira de Santana, no centro norte da Bahia.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima, Giovanni Trindade Guerrieri, de 23 anos, foi encontrada no interior de uma residência no bairro Muchila.

Para a Polícia, testemunhas relataram que três homens armados subtraíram dois aparelhos de TV da casa. Dois rádios de comunicação, porção de droga, balança, CNH e uma motocicleta foram apreendidas no local e serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas serão realizadas. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana.