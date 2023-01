< Trio responsável por ataques a bancos no interior é capturado | A TARDE

Assaltantes de bancos são os alvos dos mandados de prisão e busca e apreensão na operação deflagrada na manhã desta terça-feira, 24, pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Intitulada de Blindagem, a ação já resultou na prisão de três homens, todos envolvidos com os ataques a instituições financeiras no interior do estado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o trio foi localizado em bairros de Salvador, dois deles, com envolvimento no sequestro de um empresário no Iapi, resistiram a prisão e estão sendo socorridos para hospitais da capital. Com eles foram encontrados roupas utilizadas no dia do crime e a placa do veículo entregue como pagamento do resgate.

"A operação segue com sucesso. Os três alvos já localizados integram o grupo criminoso que além de assaltar instituições financeiras, também atuam com o tráfico de drogas", explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Os ataques aconteceram em novembro do ano passado na cidade de Muritiba. No dia 7, três agências bancárias foram explodidas durante a madrugada. Na ocasião, o grupo explodiu as agências da Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil. Duas pessoas chegaram a ser feitas como reféns.

Participam também equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Coordenação de Operações Especiais (COE), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Polícia Técnica (DPT), guarnições da Polícia Militar: Apolo, Bope, Choque, Rondesp Leste e Atlântico, Cipe Polo, Gêmeos, e 9ª CIPM/Pirajá.

null Ascom-PC/ Natália Verena