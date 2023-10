Veja o flagrante da polícia que encontrou R$ 3 milhões em cocaína | A TARDE

Em uma operação realizada na tarde desta quarta-feira, 04, policiais rodoviários federais surpreenderam uma tentativa de tráfico de drogas ao apreenderem 157,2 Kg de cocaína escondidos em um fundo falso de um caminhão. A droga está avaliada em mais de R$ 3 milhões de reais. A abordagem ocorreu na BR 242, trecho do município de Barreiras, na região oeste da Bahia.

A equipe da PRF realizava fiscalização de equipamentos obrigatórios quando abordou um caminhão que estava transitando com a carga amarrada de forma irregular. Durante a abordagem, os policiais notaram que havia um compartimento oculto disfarçado no assoalho da carroceria do veículo. Ao abrir o compartimento, descobriram diversos invólucros coloridos que continham a substância ilícita.



O motorista do caminhão, bem como a droga apreendida, foram conduzidos às autoridades da Polícia Judiciária local para a tomada das medidas legais cabíveis. Inicialmente, o condutor responderá por Tráfico de Drogas.