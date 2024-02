Venda de moto por rede social termina em roubo e agressão | A TARDE

Um anúncio de venda no facebook por pouco não terminou em tragédia em Porto Seguro. O proprietário de uma moto agendou encontro com um suposto comprador no bairro Baianão e foi agredido por vários homens após constatar que o pagamento via pix não fora realizado.

O caso ocorreu na sexta-feira, 26. Ao chegar ao local combinado, a vítima se deparou com o falso comprador que insistiu ter realizado o pagamento por Pix. Diante da negativa de recebimento, o dono da moto foi intimidado e sofreu agressões.

O fraudador coagiu o anunciante, ameaçou-o de morte e o chamou de ladrão, provocando a intervenção de aproximadamente 10 cúmplices que atacaram fisicamente o dono da moto. O vendedor conseguiu escapar, apesar de ferido. A motocicleta (placa OKP3862), juntamente com seu celular, a documentação da moto e a procuração necessária para a transferência foram levados.