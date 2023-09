Vendedor de ovo é executado dentro de carro em Feira de Santana

Um homem foi executado, no final da manhã desta quarta-feira, 27, na rua Rua Campo Formoso, no bairro Jardim Cruzeiro, na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Ele realizava vendas de ovos dentro de um carro, no momento que foi atingido por disparos de arma de fogo, em quase todo o corpo.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 66ª CIPM foi acionada para acompanhar a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT), foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo.

Ainda conforme a PM, a autoria e motivação do crime serão investigadas pela polícia civil.

Veja vídeo:







A Tarde | Leitor