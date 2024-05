Vídeo: criminosos saem da mata e aterrorizam casal em assalto na Bahia | A TARDE

Um casal viveu momentos de terror durante uma assalto no bairro Tomba, localizado em Feira de Santana, no interior da Bahia. No vídeo em que a reportagem de A TARDE teve acesso é possível ver as vítimas sendo abordada por um grupo criminoso que saiu de uma mata.



Pelo menos três bandidos participam da ação. Eles mandam a dupla parar e descer do veículo. O motociclista parece ficar paralisado com as mãos para cima. A jovem que estava na garupa também é abordada e revistada. Após as ameaças, o grupo libera o casal. A polícia não informou se foi acionada para a ocorrência.

Assista:





