Vídeo: duas pessoas são resgatadas de afogamento por helicóptero

Duas pessoas foram resgatados por policiais militares e salva vidas após se afogarem na Praia de Jauá, na Região Metropolitana de Salvador, no sábado, 23. A ação contou com o emprego da aeronave Guardião 02, do Grupamento Aéreo da PMBA (Graer).

Segundo a Polícia Militar, na chegada ao local da ocorrência, a tripulação visualizou que dois agentes Salva Vidas já haviam estabilizado as duas vítimas, mas, em razão da força das ondas, não conseguiam chegar até à margem. O auxílio aéreo foi fundamental para a preservação das vidas, resgatando quatro pessoas: dois agentes e duas vítimas de afogamento.

As pessoas resgatadas estavam bem e não precisaram de atendimento médico.

Veja vídeo:





