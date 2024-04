VÍDEO: estudante de engenharia morre após bater BMW em poste na Bahia | A TARDE

Uma jovem estudante de engenharia morreu após o carro em que estava bater em um poste na madrugada de sábado, 6, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Barreiras, cidade no oeste da Bahia. Imagens de câmera de segurança registraram o momento da ação.

O vídeo mostra o momento em que motorista da BMW passa pela Avenida Antônio Carlos Magalhães e perde o controle da direção ao derrapar na pista. A pista estava molhada por causa de chuva.



Ao derrapar, o condutor bateu violentamente contra um poste. Após o choque, ele desce do veículo e tenta chama a atenção de outros motoristas, no banco do carona também está outro homem, aparentemente preso nas ferragens.

Segundo informações do Informe Baiano, a vítima fatal foi identificada como Maria Eduarda Porto da Silva, 19 anos. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital do Oeste, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Militar informou que as outras duas vítimas, o motorista e o outro passageiro, foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações sobre o estado de saúde delas.