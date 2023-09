Vídeo: estudante é preso e família nega participação em crimes

Um homem foi preso durante um intenso tiroteio registrado na noite de segunda-feira, 19, em frente ao Centro de Abastecimento (Ceasa) de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação foi filmada por moradores e mostra policiais militares das Rondas Especiais (Rondesp) correndo e é possível ouvir disparos.

De acordo com a polícia, o homem que foi detido com uma moto foi flagrado com drogas. Ele estaria em companhia de um comparsa que fugiu durante a abordagem. O suspeito foi preso e apresentado na delegacia.

Durante o programa Bahia no Ar, da RecordTV Itapoan, a família negou qualquer participação do homem preso com crimes. De acordo com a mãe do jovem, ele estava passeando de moto e deu carona para um conhecido, foi quando houve a abordagem. Ainda de acordo com familiares, o estudante nunca se envolveu com a criminalidade. O caso está sendo investigado.





