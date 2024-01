Vídeo: grave acidente entre moto e carro mata três pessoas na Bahia | A TARDE

Um grave acidente entre um carro e uma moto matou três pessoas, na noite de segunda-feira, 15, na rodovia BA-250, em trecho que pertence ao município de Maracás, no interior do estado da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE-BA), o veículo envolvido na batida seria um modelo Fiat Siena. Inicialmente, duas pessoas haviam morrido, ainda no local da batida.

As vítimas seriam o motorista do carro e o condutor da moto. Posteriormente, um adolescente que estava no carona da motocicleta, também morreu após ser socorrido e levado a um hospital em Maracás. A informação é do Blog do Marcos Frahm.

Todas as vítimas, de identidade ainda não revelada eram oriundas de Maracás e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Jequié. As causas do acidente serão apuradas.

Reprodução | Redes Sociais