Vídeo: incêndio de grande porporção atinge mercado na Bahia | A TARDE

Um mercado da região da cidade de Retirolândia no território do sisal foi tomado por um incêndio de grandes proporções na noite de quarta-feira, 11. O imóvel fica localizado Rua Belo Horizonte.

Chamas teria se iniciado por volta das 21h. Ainda não se sabe o que teria provocado o fogo. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram várias pessoas em volta e com caminhões pipa e a equipe do Águia Resgate grupo de socorristas voluntários de Conceição do Coité tentando conter o incêndio.

O Portal A Tarde entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda resposta.





