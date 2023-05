Vídeo: Maio Amarelo, uma década de bons resultados

Com objetivo de alertar a sociedade para os altos índices de acidentes e mortes no trânsito, a campanha do Maio Amarelo chega ao seu 10º ano, construindo um movimento de reflexão e adoção de comportamentos mais seguros nas vias.

Ao longo de todo o mês, foram realizadas diversas ações educativas, em diferentes pontos da cidade, e entre elas está a iniciativa "Mímicos do Trânsito", que leva orientações e regras para os condutores.

Buscando enriquecer o debate sobre a promoção de um tráfego seguro, a equipe do A TARDE Play conversou com o Coordenador de Fiscalização do Detran, Coronel André Borges, e Alberto Almeida, Presidente do Instituto Novo Trânsito e populares.

