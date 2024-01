Vídeo: mulher ferida após grave acidente na BR-324 | A TARDE

Um acidente envolvendo dois automóveis foi registrado,na manhã desta sexta-feira, 12, na BR-324, no KM 575, e deixou o trânsito lento nos dois sentidos. Em imagens capturadas por um leitor do Portal A TARDE é possível ver um dos veículos no canteiro central da via.

Em nota, a VIABAHIA, concessionária, que administra a rodovia, informou que “o tráfego está fluindo sem retenção na manhã desta sexta-feira, após uma colisão traseira entre dois veículos. Um dos veículos encontra-se no canteiro central e outro na área de domínio. Uma mulher ficou ferida, foi atendida pela equipe de saúde da VIABAHIA e encaminhada para hospital”.



O estado de saúde e o hospital para onde a vítima foi socorrida não foram revelados pela concessionária VIABAHIA.





A TARDE / Leitor