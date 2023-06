Voltz se compromete a prestar informações sobre produtos e prazos

A empresa Voltz Motors se comprometeu a prestar informações claras e precisas aos clientes, principalmente acerca dos prazos de entrega dos produtos, em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com o Ministério Público estadual, por meio da promotora de Justiça Thelma Leal de Oliveira.

Firmado na última sexta-feira, 26, o acordo também prevê que a Voltz realize treinamento com seus funcionários e colaboradores para que seja cumprido o dever de informação ao consumidor. Segundo Thelma Leal, um inquérito civil apurou suposta prática abusiva por parte da empresa, após reclamações de clientes sobre falta de informações e atraso na entrega de produtos.



No documento, a Voltz Motors acordou em enviar e-mail aos clientes informando todas as informações sobre o produto, além da contagem dos prazos de entrega e garantias do consumidor. Em eventuais atrasos na entrega dos produtos, a empresa se comprometeu a avisar imediatamente os clientes, apresentando justificativa e novo prazo de entrega.

Por fim, o acordo também prevê que os clientes que se sentirem prejudicados em caso de atraso na entrega poderão solicitar cancelamento, o qual deverá ser aceito pela empresa.

Neste caso, se o cancelamento for solicitado antes da entrega do produto, o reembolso ao cliente deverá ocorrer em 30 dias úteis, a contar da solicitação.