Volume das atividades turísticas na Bahia cresceu 4,4% em julho

O índice de atividades turísticas no Brasil avançou 0,7% em julho de 2023, comparado ao mês anterior, após ter mostrado queda de 0,1% em junho. Nessa comparação, a Bahia cresceu 4,4%, o que representou a primeira variação positiva mais expressiva entre os estados brasileiros, superando inclusive a média nacional.

Em termos regionais, nove dos doze locais pesquisados acompanharam esse movimento de expansão verificado na atividade turística nacional.



No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mês de julho do ano anterior, o Brasil apresentou expansão de 7,8%. Em termos regionais, nove dos doze locais pesquisados mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo. A Bahia teve crescimento de 21,5% e, também apontou a primeira variação positiva mais expressiva entre os locais e superior à média nacional.

O agregado especial de atividades turísticas no Brasil cresceu 8,4%, nos sete primeiros meses do ano de 2023, frente a igual período de 2022. Em termos regionais, todos os doze locais investigados também registraram taxas positivas. Nessa análise, destaca-se que a Bahia (13,7%) apontou a segunda variação positiva mais expressiva e superior à média nacional.

O agregado especial de atividades turísticas no Brasil cresceu 11,8%, nos últimos doze meses, frente a igual período do ano anterior. Em termos regionais, todos os doze locais investigados também registraram taxas positivas. Nessa análise cabe destacar, que a Bahia (11,4%) apontou a quinta variação positiva mais expressiva entre os locais.