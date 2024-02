Zé Neto fala sobre formação de chapa e alfineta Colbert | A TARDE

Pré-candidato à prefeitura de Feira de Santana e deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Zé Neto conversou exclusivamente com o Grupo A TARDE durante a aula inaugural da rede estadual, nesta segunda, 19, na própria Princesinha do Sertão, situada a 115 km da capital Salvador.

Zé Neto comentou sobre o trabalho feito pela chapa em Feira, enaltecendo o governador Jerônimo Rodrigues e lembrando da ligação dele com a segunda maior cidade baiana.

"As escolas de tempo integral na cidade, os centros de convenções, dobrar o fornecimento de água também para o nosso município e região, construir estradas como estamos fazendo nos distritos, fazer investimentos na segurança pública do tamanho que estamos fazendo na cidade, isso tudo mostra o empenho do governador Jerônimo em nossa Feira de Santana, uma cidade que ele carrega no coração, o filho dele nasceu aqui, a esposa dele é daqui, ele tem sua formação e é professor da universidade daqui, morou aqui grande parte de sua vida e ainda tem casa aqui na Queimadinha. Isso é o movimento que queremos para cada dia fazer com que nossa cidade tenha mais desenvolvimento", disse o deputado.

O petista ainda falou sobre as conversas com outros partidos para desenvolver alianças, que, segundo ele, já são oito siglas certas para estruturar uma chapa. Neto ainda alfinetou Colbert Martins (MDB), prefeito de Feira de Santana, alegando que a administração municipal está um "caos".

"E a parte da política, eu acho que estamos fazendo o roteiro certo. Esse é o momento de conversar com os partidos. Já temos oito partidos partindo para nove, podemos chegar a onze. E essa conversa com os partidos é a conversa que vai estruturando as chapas de vereadores e a estruturação toda da campanha lá na frente. Governador Jerônimo é o nosso coordenador, vem coordenando todo esse processo e essa coisa de evoluir no processo eleitoral, eu acho que a gente tem que ocupar o tempo certo do roteiro. Nós temos que agora fazer o que estamos fazendo aqui hoje, trabalhar muito para justificar a confiança da população", iniciou.



"Alguns que até dizem que não são nem candidatos, como eu estou vendo aqui em Feira, diz que não é candidato, que vai decidir se é candidato, tem a marca da Prefeitura o dia todo fazendo política. Infelizmente é isso. E fazendo política eleitoral, de toma lá da cá, deixando de lado a construção do dia a dia do trabalho da cidade que está um caos. A parte administrativa municipal da cidade é um caos, então é isso que não pode acontecer com a gente, a gente tem que colocar a questão eleitoral na hora certa e não estar anunciando nada agora, mas trabalhar nos bastidores e continuar fazendo o que temos que fazer, que é cumprir a nossa missão de levar a população que nós nos responsabilizamos lá atrás com a eleição do nosso governador e com a eleição de deputado, então estamos trabalhando com esse viés, com o pé no chão e muito agradecido. Hoje é um investimento de trinta e um milhões, só na educação, aqui tem mais de R$ 160 milhões de investimentos na nossa cidade e isso mostra o tamanho da responsabilidade que nós temos com a nossa educação, com o dia a dia de Feira", finalizou Zé Neto.