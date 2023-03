Após briga no 'Deserto', Gabriel Mosca decide não jogar mais em grupo

Após a briga generalizada no quarto 'Deserto', que culminou na saída do biomédico Ricardo Alface do grupo nesta terça-feira, 7, o ator Gabriel Santana voltou a falar sobre a decisão de não jogar mais em grupo.

Durante conversa com Cara de Sapato, ele afirmou que jogou em grupo desde o início do reality, mas após a saída de Cristian, o 'Fundo do Mar' teria se desfeito, mas que ele ainda estava votando em grupo.

Ele afirmou que jogou com o grupo até esta semana, e comunicou a decisão aos aliados.

"Eu falei: 'se pra vocês o que importa é o meu voto, essa semana vocês têm e eu vou dar esse voto por lealdade a tudo que a gente já viveu junto, a vocês já terem me salvado, a eu já ter salvado vocês. Mas a partir de semana que vem, que é essa semana que vai entrar agora, não jogo mais em grupo, eu voto sozinho, se quiserem acompanhar, acompanhe. Se não quiserem, problema é de vocês'".

O ator seguiu afirmando que vai votar por conta própria a partir das próximas formações de paredão. "Quero sair daqui com a cabeça muito tranquila, muito em paz. Deitar no meu travesseiro e falar 'eu saí por conta das minhas ações, não por conta de ter sido convencido a jogar o game de outra pessoa".