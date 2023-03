Após nova briga com aliados, Ricardo decide sair do quarto 'Deserto'

Uma nova reviravolta no Big Brother Brasil se confirmou nesta terça-feira, 7, com a saída de Ricardo Alface do quarto 'Deserto' no Big Brother Brasil 23. A situação já estava complicada há alguns dias.

Tudo aconteceu quando o biomédico e a atriz Bruna Griphao, que mesmo sendo aliados já protagonizaram algumas brigas, se desentenderam. Ele foi criticado ainda por outros integrantes, como Fred Desimpedidos e Larissa. Participantes começaram a cobrar Ricardo sobre uma fala de Key Alves, quando Guimê afirmou que o biomédico contou histórias diferentes a Bruna, ao grupo e durante o ao vivo.

"Você chegou e falou 'é mesmo, senti que [Key Alves] estava na maldade mesmo, querendo vir em cima do bagulho'. Aí quando chega ali você deixa entender que ela está certa e a Bruna está errada", afirma Guimê.

"Na boa, eu não tenho que explicar nada pra ninguém, eu tô saindo fora do quarto. Você é um traidor e tá todo mundo passando pano bonitinho", diz Ricardo, que arruma as malas e deixa o quarto.

No 'Fundo do Mar', ele desabafou com Key e Domitila e afirmou que parece, mas não é 'badboyzão'. "Eu não sou uma pessoa ruim, não", conta Ricardo.

Confira um trecho da discurssão.

Bruna dizendo que alface é agressivo e uma pessoa ruim. Isso mesmo, a BRUNA chamando alguém de agressivo.#TeamAlface #BBB23 pic.twitter.com/Gjn5tmt975 — Ricardo Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 7, 2023