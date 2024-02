Após paredão, Isabelle discute com Davi por voto "jogado fora" | A TARDE

Após a formação do último paredão do Big Brother Brasil 24, Isabelle brigou com Davi após não se sentir protegida. Indicada para a berlinda, a sister reclamou do baiano não ter seguido a própria indicação de votar em Wanessa Camargo, o que poderia salvar a aliada na dinâmica.

Isabelle disse que o voto de Davi foi 'jogado fora' e revelou que não se afasta do amigo mesmo diante de muitas tentativas de outros participantes do reality. "Eu gosto de você, tenho carinho muito grande por você. (...) Não é sobre a questão de gratidão. O que eu estou falando é que não dá pra conversar de jogo com você, porque a gente pensa completamente diferente. Como sua amiga, eu acho você muito inteligente. Você veio com estratégias. Você realmente pensa no jogo. Acho que daqui, das pessoas, você é quem mais pensa em jogo. E tudo bem"

"Se eu fosse ouvir todo mundo dessa casa que fala de ti pra mim, eu nem mais olhava pra você. Já falaram tanta coisa... E eu não tenho coragem de, como sua amiga, te falar. Muitas vezes eu ouço as pessoas porque elas querem desabafar, eu entro de uma forma muito sutil e defendo o Davi que eu conheço. Que cozinha porque é hobby, porque até isso levantaram. Se eu fosse levar isso em consideração, a gente nem era mais amigo. A nossa amizade ela tá além desse negócio de jogo", acrescentou.

Davi rebateu afirmando que confia na permanência de Isabelle. "Quero te levar pro meu pódio comigo, jogando do meu jeito. Eu vou te levar pra final do meu jeito, que eu acho que tenho que jogar.

Quem também estava na conversa foi Michel, que fez duras críticas a Davi por ele não ter votado em Wanessa Camargo. Se desse tudo certo, você não salvou a Isabelle. Eu tô mais assustado porque você só pensa em você e mais nada. Você não ajudou a Isabelle, porque você sabia que era pra ir na Wanessa".

Isabelle concordou: "Foi desperdício de voto, sim. Você mudou de voto extremamente rápido. Não tenho nada a ver com seu jogo, mas, se você abre seu jogo pra mim, eu posso dar minha opinião"

No entanto, apesar das cíticas, Michel esqueceu que Wanessa estava disponível na dinâmica e também votou em Isabelle.