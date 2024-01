Após polêmica de Nizam com Vanessa, Alane diz que não vai fazer casal | A TARDE

Após a polêmica envolvendo Nizam e Vanessa Lopes, Alane revelou neste domingo, 14, que dispensa um possível romance com Nizam no "BBB 24". Embora os dois ainda não tivessem ficado, Alane sentiu que Nizam estava preocupado em sair como o "errado" na situação.

Em uma conversa com Beatriz, Alane expressou dúvidas. "Eu acho que ele [Nizam] tá com medo de sair como errado. No fundo eu acho que ele nem quer ficar comigo, ele só não quer sair como o errado. A única certeza que eu tenho agora é que eu não quero ter casal aqui", contou.

No sábado, 13, Alane causou um mal-entendido ao compartilhar uma crítica de Nizam sobre Vanessa Lopes, o que levou a uma discussão e, posteriormente, ao desmaio da sister.

Após a polêmica, Nizam também decidiu não mais se envolver com Alane, citando a falta de controle emocional dela como um possível prejuízo para o jogo.

Isso ocorreu momentos depois de Nizam ter se declarado para a sister.