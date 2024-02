Após rejeição no BBB, a hashtag "Força, Davi" é o assunto mais citado | A TARDE

Após sofrer rejeição dos Brothers e Sisters no BBB, a hashtag “Força Davi” é o assunto mais comentado do Brasil no X, antigo Twitter.

Davi vem sofrendo rejeição de outros participantes desde a a noite da última quinta-feira, 25, quando a cantora Wanessa Camargo começou a plantar sementes na cabeça dos outros participantes, o que levou algumas pessoas a discutirem se o brother estaria sofrendo racismo no programa.

Na web, viralizou um momento em que, na madrugada deste sábado, 27, depois que Davi se juntou a alguns participantes na área externa, quase todos se levantaram e deixaram o local.