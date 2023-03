Bruna e Larissa definem voto para Paredão do BBB 23

As participantes Bruna e Larissa já definiram o voto no Paredão deste domingo, 5, do BBB 23. A formação da berlinda terá algumas novidades, com as indicações divididas em dois grupos, através de sorteio, cada grupo vai para um quarto e votam entre si.

“Vamos pensar nessa semana. Essa semana que importa. Porque até semana que vem acontece muita coisa. Essa semana a gente escolhe quem é a opção que a gente tem sem ser os três. A gente tem o direito de escolher quem a gente quer. Essa semana a gente vai votar na Domitila e pronto. Já votou nela, eu também já. Não precisa sofrer antecipado. Respira. A gente não vai precisar se comprometer ", disse Larissa.

Após a fala, Bruna concordou com a estratégia pensada pela professora de educação física.

A formação do Paredão será feita com o indicado do Big Fone, que é a Key Alves, o indicado do Cezar Black, a indicação do líder e os dois mais votados do grupo.