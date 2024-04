Davi diz para Isabele que "abriu o olho" sobre sisters | A TARDE

Após ganhar a liderança no BBB 24, Davi e Isabelle estavam no Quarto do Líder e conversaram sobre o discurso de Tadeu durante a eliminação de Giovanna.

“Essa parada da reação, acho foram elas duas”, disse Davi. “Mas tem haver comigo”, respondeu Isabelle. Sem citar nomes, o Líder falou sobre Bia e Alane estarem estressadas.

“Acho que uma atitude poderia mudar todo o contexto, acho que a reação ia ser elas duas. Só foi assunto que rendeu, mas ainda bem que ela abriu o olho e a gente vigiou”, disse Davi.

Em seguida, Isabelle disse estar “aflita” com o paredão. Davi disse que ela tinha que “relaxar”.