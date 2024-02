Davi realiza sonho e ganha bolsa de estudos no BBB: "Só eu estudar" | A TARDE

Davi Britto chorou nesta segunda-feira, 29, após dar um passo na realização do seu sonho. Durante uma ação do Big Brother Brasil 24, ele ganhou uma bolsa de estudos e deve cursar Medicina.

Além do baiano, outros brothers também receberam o mesmo prêmio. Na dinâmica, os participantes precisavam escolher duas pessoas para acertarem perguntas sobre conhecimentos gerais.

Wanessa foi a segunda sorteada e surpreendeu ao chamar Davi, que se emocionou ao conquistar o prêmio.

"Vou fazer meu curso... Agora já posso sair daqui... Obrigada mesmo, Deus abençoe", celebrou.

Mais cedo ele havia conversado com Wanessa e disse que não queria dinheiro, apenas a bolsa de estudos.

"Ela estava acordada e eu acordei mais cedo e a gente estava aqui no sofá trocando essa ideia. Eu estava falando para ela...: 'Wanessa, só quero só a faculdade... eu não quero dinheiro, quero só a faculdade".

Também participaram do desafio e venceram Giovanna, junto a Marcus e Luigi; Lucas Henrique, com Matteus e Pitel; e Leidy Elin, com Beatriz e Alane.