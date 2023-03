Domitila revela vergonha e diz que pode ter escolhido grupo errado

Em conversa com Sarah Aline, Domitila Barros afirmou que sente vergonha da forma como o próprio grupo, o Fundo do Mar, está jogando no Big Brother Brasil 23. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 6, na área externa da casa.

Elas conversavam sobre a votação do paredão, que aconteceu neste domingo, 5. "Eu tô com vergonha de como a gente tá jogando. Porque no começo a gente falava muito: o Quarto Deserto está jogando o jogo sujo. Olha como o nosso grupo tá jogando, velho", refletiu.

A ativista lembrou do voto de Marvvila, que não votou em Larissa, como combinado, e afirmou que a decisão foi similar à jogada de Cristian, que causou grande repercussão dentro e fora da casa. Domitila afirmou que pode ter errado na escolha do grupo.

"Eu nunca pensei que eu tive no grupo errado (...) Ontem, quando isso aconteceu eu falei: É a primeira vez que eu estou começando a cogitar a possibilidade de o primeiro erro ter sido o grupo que eu escolhi".