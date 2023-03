Em dinâmica surpresa, MC Guimê atende o Big Fone e indica 2 ao paredão

O Big Brother Brasil anunciou de surpresa que o Big Fone tocaria mais uma vez na edição nesta quarta-feira, 1º. Quem atendeu foi o MC Guimê, que precisou indicar dois participantes ao paredão.

Os escolhidos foram Key Alves e Cezar Black, que também não poderão participar da prova do líder nesta quinta-feira, 2.

Como de se esperar, Key e Cezar não curtiram a indicação. "Toda hora esse telefone toca", lamenta Key, irritada. "Acabei de entrar [no quarto], não tem nem 5 minutos que eu entrei aqui", disse Cezar. Já Guimê celebrou com os amigos do lado de fora da casa. "Viu com quem ela se meteu?", brincou Larissa.

No sábado, 4, o Big Fone tocará novamente e quem atender terá que salvar um dos dois já emparedados, inclusive, caso Cezar ou Key atenda, poderão se livrar da berlinda.

No domingo, 5, a pessoa que for salva terá que indicar outro participante ao paredão durante a formação, à noite.

Confira o momento que MC Guimê atende ao Big Fone.