Em discussão, Juninho diz que Beatriz é fake e finge ser fã de artista | A TARDE

Juninho e Beatriz protagonizaram uma acalorada discussão neste sábado, 3, momentos após a prova do anjo, vencida por Matteus.

O motoboy chamou a vendedora de “forçada” e disse que as atitudes estão incomodando os outros participantes, principalmente em festas.

"Eu não finjo que eu sei cantar a música de alguém. Quando eu canto a música de alguém, eu canto a música de alguém, eu não finjo que eu sou fã de alguém. E, às vezes, eu sinto que você está forçando uma situação", disse ele.

Beatriz reagiu e afirmou que não gostar seria um problema de Juninho.

""Por exemplo, no carrinho lá, no dia que foi o Léo Santana, você subiu no carrinho junto com o Rodriguinho... Você não sabia nem cantar a música... Se você acha normal... Eu não acho!", rebateu ele.

Confira o vídeo.