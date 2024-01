Entenda como será o Sincerão, que substitui o Jogo da Discórdia no BBB | A TARDE

As segundas-feiras do Big Brother Brasil passarão por mudanças na nova temporada do reality. Até a edição passada, o dia marcava a realização da dinâmica 'Jogo Da Discórdia', que como o nome sugere, induzia os participantes a por para fora desgostos com os colegas.

Na dinâmica, protagonistas da semana vão conversar com Tadeu Schmidt, que irá questioná-los sobre os outros participantes e perguntar o que eles estão achando do jogo.

"O Sincerão é o Big Brother às avessas, substituindo o Jogo da Discórdia. Toda segunda-feira, nós teremos um jogo onde os protagonistas da semana vão conversar com o Tadeu. Vai ser o Líder, o Anjo e os indicados ao Paredão. Eles vão do lado de fora da casa e Tadeu vai provocar algumas perguntas com eles", explica Boninho, diretor da atração.

Ele explica que mudou a dinâmica pois os participantes deixavam de conversar e resolver questões, aguardando a dinâmica para se pronunciar. Agora, será necessário se destacar para participar da dinâmica, que será acompanhada por todos os participantes em outro espaço.

"A ideia é que eles ouçam o que eles estão falando e, depois que acabar o programa, o Multishow e o Globoplay vão se deleitar nesse reencontro sempre maravilhoso, sempre delicioso e calmo que eles vão ter na volta dessas críticas e percepções".