Fred diz que Domitila quis se vitimizar: "se achando a Juliette"

Durante a dinâmica no Quarto Branco, Fred comparou Domitila à campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freira, nesta quarta-feira, 8. Segundo o jornalista, a miss quis se vitimizar da mesma forma que a maquiadora.

"Você está se achando a 'Julietona' do negócio", disse Fred. Domitila, então, rebateu.

"Só existe uma Juliette. E o meu nome é Domitila Barros, não me chame mais de Domi não, me chame agora de Domitila". "É obvio que é seu direito", retruca Fred, que segue. "Eu não queria despertar esse sentimento. Estou olhando pela sua ótica, mas queria que você olhasse pela minha também".

"Estar em sete paredões não é perseguição? Cinco pessoas dizem que não querem votar em mim na semana. Isso não é perseguição?", questionou Domitila. "Não, porque a gente tem que ter uma pessoa pra votar toda semana", responde Fred.

"Com 22 opções na casa? Você é do mundo da criatividade, Fred. Não precisa enxergar muito", ironiza a ativista.

"Se você não está na prioridade das pessoas e elas entendem que votar em você é a melhor opção delas como grupo, não posso fazer nada. As pessoas concordam da mesma forma que vocês combinavam voto lá. Se você jogasse sozinha, tudo bem", diz Fred.

"Eu sempre fui sozinha nessa casa, eu sei e me dou. Mesmo com essa palhaçada de me botar em paredão, não tenho problema nenhum de conviver mais umas semanas com você", retruca Domitila.

A dupla está dentro de um carro e deve segurar a logo do automóvel, que está do lado de fora do veículo, durante todo o tempo em que estiverem no cômodo. Quem ganhar o duelo leva o carro e retorna ao jogo com imunidade. Quem perder irá direto ao Paredão sem direito ao Bate-Volta.