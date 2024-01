Giovanna já perdeu carro por não pagar parcelas e ama arrumadinho | A TARDE

Assistente social de Maceió, Giovanna, de 24 anos, tem apenas três fotos de infância devido à falta de recursos. Ela realizou a transição capilar há quatro anos e afirma estar adorando seus fios naturais.

Aniversário é sua data preferida, embora não tenha conseguido ter uma festa de 15 anos devido às condições financeiras da família.

Com 17 tatuagens, algumas têm significados profundos, enquanto outras são escolhas estéticas, como um par de abacates sorridentes. Sua primeira tatuagem, um Mickey no tornozelo feito aos 14 anos, representa uma decisão adolescente compartilhada com uma amiga, com quem brigou e nunca mais se falou.

Já enfrentou desafios financeiros, perdendo um carro por "busca e apreensão", mas seu prato preferido é o arrumadinho de carne de sol e charque preparado por sua mãe. Há uma década, está com seu primeiro namorado, conhecido na adolescência.

Com o prêmio do BBB 24, ela quer melhorar a autoestima da mãe, que tem cicatrizes pelo corpo. Seu maior ídolo é o cantor Djavan, que para ela, representa arte e cultura de maneira única.