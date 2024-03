Isabelle não abre mão e vai brigar pela liderança: "Muita importância" | A TARDE

Após vencer a prova do líder de resistência com Beatriz, Isabelle afirmou que não vai abrir mão da liderança. Ela conversava com Davi, que a aconselhou a deixar o cargo com Beatriz devido os riscos.

"Não, Davi. Não é assim, não. Essa liderança tem muita importância para mim", disse Isabelle.

"Eu sei, Isabelle. Tanto pela festa, pela imunidade, por tudo, mas é de se pensar", reagiu Davi.

Beatriz também conversou com o baiano e afirmou que também prefere a liderança.

"Os R$ 44 mil resolvem metade da vida, mas eu também estou sonhando com a minha festa de camelô. Eu queria muito a liderança e vou conversar com a Isabelle", disse Beatriz.

"Eu não sei... Se eu ficar com a liderança, vou ver como posso ajudar ela de várias formas, porque, querendo ou não, ela estava comigo na prova. Não é um líder conjunto porque não pode, mas vamos tentar nos ajudar", acrescentou Bia.

Nesta sexta-feira, 23, elas terão que decidir quem ficará com a liderança e quem ficará com os R$ 44 mil.