Jerônimo pede voto para Davi no BBB: "Estamos mostrando força" | A TARDE

O governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se manifestou em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira, 16, em favor do participante baiano Davi Brito, que disputa a final do Big Brother Brasil 24.

Na publicação, o gestor estadual exalta a participação do brother na Casa Mais Vigiada do Brasil e também pede voto para o soteropolitano de Cajazeiras.

"Quero dizer a vocês que não acompanho todos os dias o Big Brother, mas tenho acompanhado nas redes sociais e no jornalismo. E lá tem um baiano. Nesta terça-feira será a final. Importante que a gente possa vibrar, torcer, mas importante também votar. É mais um baiano que sofreu discriminação por ser negro, por ser nordestino, mas nós estamos mostrando força", disse Jerônimo.

A grande final do BBB 24 acontece na noite desta terça-feira, com previsão para começar às 22h25. O programa ao vivo, que coroará um participante como o vencedor, inicia depois da novela Renascer.

Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio milionário de R$ 2,92 milhões. O segundo e o terceiro lugar também serão premiados com R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente.