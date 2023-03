Jogo da discórdia causa briga generalizada no BBB 23

O jogo da discórdia desta segunda-feira, 6, motivou muitas discussões e terminou com uma briga generalizada no Big Brother Brasil 23, da TV Globo. Com a reedição do" Tiro, porrada e bomba", a mesma dinâmica realizada na semana passada, os participantes do reality show aproveitaram para resolver suas pendências e apontar falhas dos participantes.

Na dinâmica, os brothers precisaram montar seus pódios. Cada participante escolheu duas pessoas com quem gostaria de ir para a final e os três sentaram juntos. Cada trio teve que eleger a pessoa mais fraca de algum dos outros grupos, explanar o motivo de a pessoa ser a mais fraca e escolher uma consequência para esse adversário, que poderia ser tiro de fumaça, porrada de entulho ou banho de óleo.

Fred Desimpedidos, líder da semana, foi o mais escolhido pelos colegas após suas ações durante a semana, vistas como controversas. Como ensaiado durante toda a semana, Ricardo Alface, antes seu principal aliado, se desentendeu de vez com o influenciador digital. Os dois trocaram ofensas por supostas traições ao grupo que fazem parte.

"Alface, a gente entrou junto e vou ser eternamente grato ao que a gente viveu naquela primeira prova. Mas impressionante o quanto você foi traíra comigo. Foi traíra com o grupo! Quando eu falo que a Tina tá lá fora por sua culpa, é porque o alvo sempre foi você", alegou Fred, antes de afirmar que o Brasil está louco para ver o biomédico no Paredão.

Alface logo rebateu: "Eu e você no Paredão...rapaz, não é arrogância, não. Se você me manda pro Paredão, você vai ter que ir junto".

💥 Jogo da Discórdia #BBB23:



Bruna, Fred e Larissa escolhem Ricardo como a pessoa mais fraca do seu pódio. #RedeBBB #JogoDaDiscórdia pic.twitter.com/UlpB36pEjU — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2023

Outras brigas também movimentaram a casa, como o embate entre Cezar Black e Marvvila. Exaltado, o baiano criticou a sister por seu voto errado no último paredão, quando de última hora não cumpriu o combinado com o grupo. Outra briga aconteceu entre Sarah Aline e Fred, já que a participante foi indicado ao paredão pelo influencer e questionou os seus motivos.

💥 Jogo da Discórdia #BBB23:



Cezar, Domitila e Key escolhem Marvvila como a pessoa mais fraca. #RedeBBB #JogoDaDiscórdia pic.twitter.com/owpH80OC8v — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2023

Briga generalizada

Após o fim da dinâmica, os ânimos não se acalmaram. Cezar Black iniciou uma nova confusão dizendo que Fred tentou fazer uma aliança com Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline. Ricardo contou para Amanda que Fred a considera um de seus alvos, mesmo eles pertecendo ao mesmo grupo. Enquanto isso, Larissa começou a gritar com todos.

Sob muitos gritos e algumas ofensas, Ricardo Alface disse para Amanda que a médica é um dos alvos de Fred Desimpedidos. Cezar chamou Marvvila de traíra após a sister não seguir os votos do grupo na última formação de Paredão e Larissa gritou com Cezar e disse que o brother "só fala coisas que não sabe".

Irrita, Fred seguiu ofendendo Alface. "Você é palestrinha, quer fazer média com todo mundo. Sua palavra não vale de nada!", disparou.

Sarah Aline também tomou a palavra e fez novas críticas Fred. A sister disse estar desesperada por não querer sair do programa e voltou a afirmar que não esperava a indicação do líder da semana.



"Só que afetos ditam prioridades, é por isso que tô no Paredão. Não vem dizer que é porque eu sou uma pessoa incrível. Obrigada, eu fui selecionada para tá aqui por isso, mas eu estou no Paredão, e o meu desespero é por isso, porque meus aliados tinham várias coisas pra falar e estavam tentando dissolver o que você disse. Eu estou, sim, desesperada, estou triste, no meu direito", acrescentou.

Fred se incomodou após Sarah falar que por ser negra acaba priorizando as pessoas e não ela. "Ela vem me dar essa rajada aqui no meio fácil, mas as coisas estão filmadas, o programa não é só no domingo. Ela tá botando até militância no meio do negócio que ela concordou", disparou.

O paredão da semana tem Sarah Aline, Key Alves e Domitila Barros. A eliminação acontece nesta terça-feira, 7.