Leitores do Portal A TARDE preferem que Davi permaneça na casa | A TARDE

Em uma enquete realizada pelo Portal A TARDE, para que os leitores pudessem escolher quem vai permanecer na 'casa mais vigiada do Brasil', seguindo o terceiro paredão do BBB24, onde estão em disputa os brothers: Beatriz, Davi e Lucas Pizane, o público escolheu pela permanecia do baiano, com 367 votos.

Logo em seguida vem Beatriz com 57 votos e Lucas Pizane com 55, a disputa pela permanência na casa, será resolvida na noite desta terça-feira 16/1. Quem for o menos votado deixará o programa.