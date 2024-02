Lore Improta revela motivo de recusar convite para o BBB | A TARDE

A dançarina Lore Improta recebeu um convite para participar do Big Brother Brasil, mas recusou a proposta por causa de Léo Santana. A revelação foi feita na manhã desta quarta-feira, 14, durante o programa “Encontro”, da TV Globo. A artista explicou que o chamado foi feito em 2020, quando o casal estava se reconciliando após muitas idas e vindas no namoro, e ela achou que o relacionamento terminaria de vez se entrasse no reality.

“Eu estava solteira nessa época, logo em seguida, voltei. ‘Rapaz, se eu entrar nesse BBB, não vai dar certo’, já estava difícil na época, já estava indo e voltando demais. Falei ‘se eu entrar, não vai voltar mesmo não’”, explicou Lore.

Lore disse que chegou a repensar e até fez uma reunião com a diretoria do programa, mas o medo de ser cancelada também pesou na decisão de recusar a proposta, porque em 2020 ela não era tão ativa nas redes sociais e ficou com receio de não saber lidar com o linchamento virtual caso fosse rejeitada pelo público.

“Além disso, eu tinha muitos receios. Eu acho que você tem que estar muito preparado para viver aquilo ali, você tem que querer muito e, naquela época, hoje acho que está pior, as pessoas têm muito medo de viver intensamente”, afirmou.

A artista avaliou a decisão agora, quatro anos após o convite, e percebeu que foi uma ótima escolha, pois foi justamente naquele período em que ela e Léo começaram a morar juntos e formaram a família que têm hoje, sendo pais da pequena Liz.