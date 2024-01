Luana Piovani dispara, na redes sociais, contra Dado Dolabella | A TARDE

A atriz Luana Piovani fez umas declarações nas redes sociais, nesta quinta-feira, 11, e soltou o verbo contra o seu ex-namorado, Dado Dolabella, com quem teve um relacionamento e sofreu agressão, na década de 2000. Sem papas na língua, ela fez críticas aos elogios feitos por Wanessa Camargo no BBB 24.

Em um dos vídos ela diz: “Essa coisa do casal fofo… ela está lá e está levando o namorado dela, que é um agressor, não importa se hoje ele come ou não come carne. Depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que apanharam dele… a gente chama quem comete crime de criminoso”, afirmou.

Piovani ainda aproveitou para rasgar elogios à filha de Zezé Di Camargo. “Wanessa é muito querida, batalhadora, estudiosa e dona do seu destino não está lá sozinha, mas com a sombra de um criminoso ao lado dela… se você acha que tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas de novo o Brasil todo passar pano para um criminoso é problema nosso”, frisou.

A atriz ainda alertou o público, e relembrou quando Dado Dolabella se tornou campeão da 1ª temporada de A Fazenda, em 2009, meses após ter sido condenado por agressão à Luana Piovani. “Foi o que aconteceu quando ele participou do reality que ele ganhou. Tinha seis meses que ele tinha me batido, e o pessoal votou para ele ganhar. Pode ser que ele vire um gatinho brasileiro como muitos aí… lamento por vocês que fazem, conscientemente ou não, esses bostas pessoas queridas”, concluiu.