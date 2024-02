MC Bin Laden é o novo líder do BBB e coloca 4 na sua mira | A TARDE

MC Bin Laden se consagrou como o vencedor da 6ª Prova do Líder no BBB 24, na noite de quinta-feira, 25 . A competição, que exigiu atenção dos participantes em um quiz, consistiu na visualização de vídeos seguidos de perguntas, com cinco opções de resposta: sim, não, A, B, C ou D. Cada acerto somava um ponto, e o líder seria quem alcançasse 5 pontos primeiro.

Nas primeiras três fases, Davi, Leidy Elin, Lucas Henrique, MC Bin Laden, Rodriguinho, Wanessa e Yasmin mantiveram-se na liderança, acumulando três pontos cada. Posteriormente, a trancista, o professor e o funkeiro avançaram para quatro pontos, assumindo a dianteira e ganhando a oportunidade de conquistar a liderança.



Na quinta etapa, MC Bin Laden acertou a resposta correta, enquanto Leidy e Lucas erraram. Esse desempenho permitiu ao artista consolidar sua vitória na prova. Além de garantir os privilégios do Líder, o funkeiro também assegurou um prêmio em compras no valor de R$ 80 mil.



Na mira

Depois de ser coroado, Bin Laden indicou os quatro participantes que estão na sua mira: Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho. No domingo (28), um deles vai ser indicado ao paredão. Antes disso, na sexta-feira (26), o Big Fone vai tocar e quem atender vai ficar imune e indicará três pessoas para a berlina.

Veja como serão os próximos dias no BBB 24

Sexta-feira (26)

Prova do Anjo: Anjo autoimune e imuniza um

Big Fone:quem atender fica imune e indica 3.

Domingo (28)

Anjo imuniza

Líder indica um

Casa vota; mais votado vai para o Paredão

Contragolpe dos emparedados pelo Big Fone

Bate-Volta: cinco jogam; dois se salvam

Terça-feira (30)

Eliminação