Mudou de alvo? Wanessa diz que não pretende mais votar em Davi | A TARDE

Durante a festa do BBB 24 desta sexta-feira, 2, que teve o cantor Thiaguinho como atração, Wanessa conversou com Beatriz sobre a conversa que teve com Davi pela manhã do mesmo dia. A cantora afirmou que não pretende mais votar no brother.

"A conversa deu muito certo. Não quero mais votar nele também. Me faz mal guardar rancor", disse Wanessa. Bia afirmou que não tem nada contra Davi. “Ele nunca me fez nada diretamente. Acho as atitudes dele um pouco desesperadas, mas posso estar errada".

A cantora contou para Bia que ficou aliviada ao falar sobre suas mágoas com Davi. "O que eu não queria deixar é esse ranço que eu estava criando dele, quando tudo que a pessoa faz você acha ruim. É aí que está nosso erro, ninguém é ruim o tempo inteiro", afirmou Wanessa.

Veja a conversa:

Mudou de alvo? 🎯 Wanessa Camargo diz que não quer mais votar em Davi. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/wLKafhZIud — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2024