Paredão da semana deve ter rejeição recorde na temporada, diz enquete | A TARDE

Alane, Beatriz e Raquele se enfrentam no Paredão desta terça-feira, 19, e, segundo pesquisas preliminares, esta semana deve marcar um novo recorde de rejeição.

Segundo o Votalhada, plataforma que reúne e compila enquetes de sites e redes sociais, Raquele deve ser eliminada, segundo a média ponderada, com quase 90% dos votos.

Até então, nesta edição, Marcus Vinícius é o participante com a maior porcentagem de votos para sair, com 84,86%.

No compilado dos sites, Raquele tem 91% dos votos para sair, enquanto Alane tem 5% e Beatriz, 3%. No Twitter, Raquele tem 73%, enquanto Alane tem 22% e Beatriz, 3%. No Youtube, Raquele tem 88%, contra 7% de Alane e 3% de Beatriz.

Vale lembrar que votos em enquetes não têm validade no resultado oficial, que será divulgado pela própria emissora.