Perfis de Davi e Fernanda se pronunciam sobre relato polêmico no BBB | A TARDE

Os perfis de Davi e Fernanda, participantes do Big Brother Brasil 24, se pronunciaram após uma declaração da sister para Rodriguinho. Na ocasião, ela afirmou ao cantor que o motorista baiano teria dado um "tapa" na bunda dela.

"Na primeira semana que ele chegou, no primeiro ou segundo dia, sei lá, fui dar bom dia e ele me deu um tapa na bunda". Rodriguinho riu com a história e a aliada completou: "ele disse que foi sem querer. Depois daquilo nunca mais cheguei perto dele".

Em publicação realizada no X, antigo Twitter, o perfil de Davi disse que "no vídeo circulado mais cedo, por um perfil que supostamente faz parte da equipe da participante, há um corte que não mostra o momento em que a mesma diz que Davi revelou não haver intenção de tal ato no momento do suposto ocorrido", postou.

Os administradores da conta de Davi na rede social afirmaram que o jovem vem demonstrando uma "postura íntegra" dentro da casa.

"Reforçamos nossa posição acerca da postura íntegra que Davi vem demonstrando até o presente momento com os participantes do programa e alertamos da gravidade que tais levantamentos possuem".

O perfil de Fernanda também se manifestou sobre o assunto. "Não sabemos com qual intenção o vídeo cortado foi postado, abrindo margem para um contexto inexistente. Logo que identificamos a origem do corte, que veio de uma pessoa de dentro da equipe, desligamos ela", revelou.

A equipe dela pediu desculpas para a família de Davi. "Reforçamos o cuidado que precisamos ter diante de todo e qualquer conteúdo", finalizou.