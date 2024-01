Prova do líder completa 14 horas e 4 participantes seguem na disputa | A TARDE

A primeira prova do líder do Big Brother Brasil 24 é de resistência e completou 13 horas de duração com cinco participantes, que disputam o título nesta terça-feira, 9.

A última a sair foi a Alane, que desistiu da disputa. Antes dela, o atleta paralímpico Vinícius Rodrigues também desistiu da dinâmica.

Agora, apenas pipocas estão na disputa: Alane, Deniziane, Marcus Vinicius, Matteus e Maycon.

Logo nos primeiros minutos, Rodriguinho acabou apertando o botão antes do tempo e foi o primeiro eliminado da disputa.

Durante a prova, Lucas Luigi escorregou na hora de apertar o botão e foi o segundo a deixar a disputa. Depois foi a vez de Fernanda sair. Quando a prova completou uma hora de duração, Nizan deixou a disputa.

Caso a prova chegue na próxima edição ao vivo, será feita uma rodada de botões e quem apertar por último será eliminado. Os dois últimos vão para o desafio do percurso.

Quem conseguir completar primeiro, vence e conquista a primeira liderança da casa.