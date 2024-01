Rodriguinho ameaça agredir Davi: "voadora na cara" | A TARDE

Rodriguinho viralizou na web, mais uma vez, pela sua participação polêmica no Big Brother Brasil 24. O cantor se irritou com o baiano Davi, após a discussão entre ele e Nizam na noite do último domingo, 14.

>>> Rodriguinho Conka? Globo liga alerta para cancelamento do cantor

Em uma conversa com Bin Laden, Lucas Henrique e Nizam, o cantor confessou que bateria no motorista de aplicativo caso o brother "fosse para cima dele". Rodriguinho afirmou: "Se ele vem, era uma voadora na cara, não estou nem aí". Ele, inclusive, disse não ter medo de ser expulso do reality.

O motorista de aplicativo foi indicado pela segunda vez ao paredão, pelo grupo que havia sido vetado, formado por Nizam, Rodriguinho, Juninho, Luigi e Raquele. Davi, então, acusou Nizam de voltar o voto dos seis participantes contra ele.

Nizam rebateu dizendo o "equilíbrio emocional" de Davi "é zero". "Eu vou voltar para essa p**** aqui de novo. Eu vou para o paredão e vou voltar", prometeu Davi.

Na conversa com os companheiros de confinamento, Rodriguinho, então, falou sobre Davi: "Vamos arrebentar logo. Eu vou bater". MC Bin Laden tentou apaziguar a situação, dizendo "Se liga, mano", mas o Rodriguinho continuou: "Se ele vier aqui... eu estava vendo ele vindo em mim". E continuou: "Eu sou o primeiro cara a bater no outro dentro do BBB", disse, inferindo o que faria caso Davi se aproximasse.

Confira vídeo:



https://twitter.com/odontinho/status/1746746105704931801