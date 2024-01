Rodriguinho Conká? Globo debate ações contra cancelamento do cantor | A TARDE

A Globo está de olho em Rodriguinho, que segue confinado no BBB 24. O pagodeiro, que proferiu diversas falas problemáticas sobre o corpo de Yasmin Brunet e ameaçou até de agredir o baiano Davi Brito, fez com que o alerta fosse ligado na emissora.

>>> Vote! Davi, Lucas ou Beatriz: quem deve ficar no BBB 24?

Segundo informações da Folha de S. Paulo, a Globo teme que Rodriguinho vire uma "nova Karol Conka". Na época do BBB 21, a rapper saiu com recorde de rejeição, com 99,2% no paredão.

Com isso, a emissora precisou fazer uma força-tarefa para ajudar a recuperar a imagem da cantora. Atualmente, ela conseguiu retomar sua carreira de forma mais tranquila.

Quanto à Rodriguinho, a Globo ainda não sabe como fazer para evitar as falas equivocadas. Ainda de acordo com a Folha, os diálogos só são exibidos na edição de TV aberta devido a forte repercussão nas redes sociais.

Algumas figuras da equipe de produção e direção enxergam as divergências e polêmicas como elementos positivos para impulsionar o engajamento e a audiência, o que, por sua vez, agrada aos patrocinadores. Sob essa perspectiva, a avaliação interna é favorável, especialmente para uma edição que estreou recentemente.

Entretanto, há uma preocupação latente em relação a um possível cancelamento que poderia encerrar abruptamente a carreira do cantor. Isso não seria apenas prejudicial para ele, mas também para a persuasão de outros famosos no futuro a participarem como convidados do reality show.

Atualmente, a Globo está apenas observando a situação com cautela. Alguns argumentam que seria apropriado chamar a atenção de Rodriguinho, especialmente devido aos seus comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet.

Por enquanto, a decisão é evitar abordar o assunto no programa, considerando-o como uma possível interferência externa. Mas caso se perceba que o cantor ultrapassou os limites do aceitável, a produção tomará as medidas necessárias.