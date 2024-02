Rodriguinho diz que sempre vai votar em Davi, mas nega perseguição | A TARDE

Em conversa com Pitel nesta sexta-feira, 9, Rodriguinho afirmou que sempre vai votar em Davi enquanto tiver oportunidade no Big Brother Brasil 24.

A assistente social conta que reflete sobre seu jogo ser certo ou errado e o cantor afirma afirmou que, por isso, não cai em pilhas dos colegas de confinamento.

Ele seguiu, afirmando que é difícil mudar por suposição e disse ser um cara que muda apenas por coisa concreta. Em seguida, ele conta que não sabe quem está forte no jogo.

Neste momento ele cita Davi e promete sempre votar no baiano.

"Ai, que não sei quem tá forte lá fora. Você não sabe. Aí eu vou mudar meu jeito? Por mim, o Davi pode virar um Babu da vida, ir pra dez Paredões, eu sempre vou mandar. Ele pode ir pra dez, eu vou mandar sempre, dos dez vai ter meu voto lá".

Após e apesar da declaração, ele afirma não estar perseguindo ninguém.

"Não tô perseguindo não, o cara chegou atirando na minha cara no primeiro dia".

Pitel questiona se o jogo do cantor não está cômodo por não ter novos conflitos e Rodriguinho afirma que gosta do jeito que as coisas estão.

"Já te falei que eu não vim aqui pra ter conflito. Eu não vim aqui pra brigar, não vim pra ter conflito, não vim pra fazer amizade e não vim pra curtir festa. Eu vim aqui pra ganhar R$ 3 milhões".