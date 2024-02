Rodriguinho diz que vai mirar em Davi “até ele sair” do BBB | A TARDE

O clima na casa do BBB 24 foi de muita fofoca após a eliminação de Luigi. Reunidos no jardim, os participantes falaram sobre o desejo de eliminar Davi do jogo. Rodriguinho afirma que votará no baiano até que ele seja eliminado, citando a indicação na primeira oportunidade. "Na primeira oportunidade atirou na minha cara, vou atirar nele até ele sair", disparou.

Wanessa concorda que Davi deve ser eliminado, mas revela que está lidando melhor com ele, "por causa do negócio da faculdade". Ela então explica para Rodriguinho e Lucas Henrique que convidou Davi para uma dinâmica que resultou em uma bolsa de estudos, pois ele não possuía redes sociais. O professor apontou o que considerou uma mentira do baiano.

"Nem Instagram ele tem", comenta a cantora. "Ele tinha sim. Ele me disse que tinha, que fez outro porque estava muito zoado", explica o professor. "Eu entendi que ele veio aqui por causa da faculdade de medicina", diz a participante. "Isso aí tudo bem, mas o Instagram é mentira", acusa Lucas.